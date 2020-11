Maradona ricoverato a La Plata: i motivi del ricovero e le sue condizioni

“Ultim’ora… Come anticipato da Espn Argentina Diego Armando Maradona è ricoverato a La Plata… al momento non si conoscono i motivi”. Lo pubblica Carlo Alvino sul suo profilo twitter. Sono ore angoscianti per tutti i tifosi del Napoli e per tutti gli appassionati di calcio in generale. Eppure, secondo quanto riferiscono i media argentini, la famiglia del Pibe de Oro avrebbe preso la decisione di far ricoverare Diego per ragioni del tutto precauzionali.

I familiari vogliono tenere sotto controllo la salute, fisica e mentale del Pibe de Oro. I media argentini ci confermano che Maradona è stato ricoverato a causa del covid (anche se è molto provato a causa del periodo che un po’ tutti stiamo vivendo) ma solo per pura precauzione. La clinica che ha accolto il diez è l’Istituto Ipensa di La Plata.

