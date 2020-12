Diego Armando Maradona non aveva in corpo né alcol né droghe il giorno della sua morte il 25 novembre scorso. Il Pibe de Oro avrebbe assunto psicofarmaci, ma non medicine per curare il suo problema cardiaco. E’ quanto emergere dai risultati degli esami tossicologici anticipati dal quotidiano La Nacion (Adnkronos).

The post Maradona, risultati tossicologici: né alcol né droghe appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento