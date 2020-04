Maradona saluta Ferrara: “Ricordo ancora il tuo debutto contro di me, felice che quella maglia…”

Dopo la notizia della donazione di Ciro Ferrara, alla sua stessa fondazione, di un cimelio inestimabile ovvero la maglia dell’Argentina dei Maradona, non è tardato ad arrivare il commento del ‘pibe de oro’. La maglia in questione sarebbe particolarmente speciale per l’ex difensore azzurro perché donatagli da Diego proprio nel giorno del suo debutto con la Nazionale italiana contro l’Argentina nel 1897.

Maradona: “Ricordo bene quel debutto”

“Caro Ciro Ferrara, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te! E a tutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro – Ferrara. Lì troverai tutti i dettagli dell’asta. Un abbraccio a tutti!”.

Questo il post di Diego Armando Maradona su Instagram per ringraziare il suo ex compagno e promuovere a sua volta questa iniziativa.

