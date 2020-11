Maradona sorride e tutto il mondo del calcio può esultare: Diego non si piega! – FOTO!

Migliorano le condizioni di salute di Diego Armando Maradona. L’ex campione azzurro sta molto meglio, il peggio è finalmente alle spalle. In una foto recentemente pubblicata dal giornalista Leo Arias, il Pibe de Oro appare sorridente e, per quanto possibile, sereno. Nell’istantanea Diego si trova proprio accanto al medico che si è preso cura di lui in questo periodo terribile, Leonardo Luque.

A breve il diez tornerà a casa a Buenos Aires per completare, lontano (ma non troppo) dalla clinica Olivos, il percorso terapeutico che gli è stato prescritto dai medici. Diego però avrà anche necessità di un supporto psicologico, non può continuare ad affogare i suoi dispiaceri nell’alcool. Con Diego ci saranno le figlie Dalma e Giannina, le sole persone che forse possono aiutarlo ancor più delle medicine.

