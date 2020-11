Maradona sta male e anche la SSC Napoli si stringe alla leggenda del calcio – FOTO

Come abbiamo anticipato pochi minuti fa, arrivano ulteriori conferme sulle condizioni di Diego Armando Maradona, che, dopo il ricovero nel giorno seguente del suo compleanno, dovrà essere operato al cervello. Secondo indiscrezioni rilanciate da Tyc Sports, infatti, l’ex 10 del Napoli dovrà essere operato per un ematoma subdurale alla testa: il problema è stato evidenziato dall’ultima tac effettuata durante il ricovero ospedaliero. Putroppo non si tratta di un semplice problema psicologico. Diego Maradona ha un vero e proprio problema organico che deve essere curato a stretto giro. Non si sa se il diez sarà operato con urgenza o se l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni. Anche il medico personale di Diego, Leopoldo Luque avrebbe confermato la notizia. Anche il Napoli si stringe vicino alla leggenda del calcio mondiale. Ecco l’ultimo aggiornamento su Twitter del club partenopeo:

