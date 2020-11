Maradona: “Voglio tornare a casa”. Prosegue la convalescenza, il dott. Luque: “Stupiti di come stia guarendo”

Diego Armando Maradona sta bene. Gli ultimi bollettini medici sono positivi e l’argentino ha già voglia di tornare a casa per proseguire la convalescenza e riprendere quanto prima le sue attività.

Maradona operato: le condizioni del Pibe de Oro

Tre giorni fa El Pibe de Oro è stato operato a Buenos Aires a causa di un coagulo formatosi nella parte sinistra del cervello, in seguito a un trauma cranico per incidente domestico. Ieri Maradona è riuscito ad alzarsi e ha anche camminato per qualche breve tratto. Segnali di miglioramento che ha descritto così il dottor Luque: “Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono. La novità è che la tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. Ma l’idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno. L’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti da come sta guarendo. Quel che conta è l’assenza di complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare, perché è ancora presto. Ma la ripresa è ottima”.

Il Mattino riferisce poi direttamente un virgolettato di Maradona: “Sto bene e voglio tornare a casa”. Tuttavia sarà tenuto sotto controllo ancora per qualche giorno.

