Marani duro: “Il Napoli è fragile e non ha un leader”

Nel post-partita di Sky Sport, Matteo Marani ha criticato il Napoli e la prestazione contro il Granada. Il giornalista é stato molto duro con la squadra di Gattuso che ha fatto fatica durante la gara. Di seguito le sue parole.

Marani sul Napoli

“Il Napoli fa molta fatica e in questo momento non riesce a trovare la sua identità di gioco. È una squadra che segna poco, nelle ultime cinque partite ha fatto tre gol, ma il vero problema è il centrocampo. Gattuso anche a causa degli infortuni ha cambiato spesso gli uomini in mezzo e questo di certo non ha aiutato a trovare una dimensione definitiva. Il Granada è apparso più organizzato. La squadra di Gattuso ultimamente è apparsa troppo fragile e poi manca un leader. Osimhen è rientrato da qualche partita e continua a non dare nulla, il Napoli ci ha investito tantissimo eppure continua a non incidere”.



