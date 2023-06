Marateale: Giancarlo Giannini tra i premiati della XV edizione

La kermesse dal 25 al 29 luglio

Roma, 12 giu. (askanews) – Continua a prendere forma, all’insegna dell’alto spessore artistico, la XV edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”. Tra i premiati della kermesse, che si terrà dal 25 al 29 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere, c’è un nome che ha scritto la storia di numerose pagine dello spettacolo italiano: Giancarlo Giannini.

Attore, doppiatore e regista di fama internazionale, nominato agli Oscar per pellicole del calibro di “Pasqualino Settebellezze”, “Casino Royale” e “Quantum of Solace”, di recente ha conquistato una stella sulla celebre Walk of fame di Hollywood.

“A Marateale, Giannini sarà premiato per l’altissima rilevanza artistica delle opere che l’hanno visto protagonista, per la straordinaria potenza emotiva e la profonda sensibilità delle sue memorabili interpretazioni” commentano Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione), che stanno continuando a lavorare a un programma che, come ogni anno, sarà ricco di contenuti, ospiti e sorprese.

Il nome di Giancarlo Giannini si aggiunge a quelli di Pio e Amedeo, Francesca Fagnani e Tarak Ben Ammar, annunciati nei giorni scorsi. A breve verranno svelati ulteriori dettagli sul programma dell’edizione 2023 di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” assieme agli altri nomi del cast artistico che saliranno sul palco della manifestazione.

