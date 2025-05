maratona-azzurra-da-record-su-canale-21

Oltre 1 milione di contatti per lo scudetto del Napoli La festa tv continua con Campania Sport, Napoli torna Campione, Bus e Papa Leone XIV, Peppy Night Al lavoro per Tutti in ritiro e Champions 21

Canale 21 totalizza ascolti record per il trionfo del Napoli. La maratona scudetto con Napoli torna Campione e Campania Sport ha fatto registrare il primato di oltre un milione di contatti durante l’attesa, nel corso del match e nella lunga notte dei festeggiamenti. In strada e davanti alla TV per gioire dell’impresa tricolore attraverso interviste, commenti, filmati in studio e da tutto il mondo.

La festa televisiva continua nei prossimi giorni per restare sulla cresta dell’onda azzurra. Questa sera 25 maggio alle ore 20.45 il tradizionale appuntamento di Campania Sport con tanti protagonisti.

Domani, lunedì 26 maggio pomeriggio in diretta dalle ore 14.00 VG21 e Napoli torna Campione per la parata d’onore della squadra sul lungomare.

Martedì 27 maggio servizi e collegamenti speciali da Roma per l’udienza della squadra da Papa Leone XIV.

Mercoledì 4 giugno in diretta gran finale dalle 20.30 all’Arena Flegrea con Peppy Night, una festa scudetto travolgente con Peppe Iodice e tantissimi ospiti.

Canale 21 è già al lavoro per l’organizzazione di Tutti in Ritiro e Champions 21 che accompagnerà il Napoli nella nuova avventura europea.

“Siamo felici – dichiara l’editore di Canale 21 Paolo Torino (nella foto in basso) – di far vivere ai nostri telespettatori tutte le emozioni azzurre. Uno sforzo editoriale, tecnico e giornalistico importante per offrire un servizio appassionato e completo.

Ogni giorno contribuiamo a far crescere la nostra comunità valorizzando gli elementi positivi e condividendone i traguardi”.