Maratona di Roma, D’Innocenzo: “Acqua fondamentale, serve educare a corretto consumo”

(Adnkronos) – “E’ fondamentale ricordare l’importanza dell’acqua, ce ne dimentichiamo spesso. Quando esci dall’Italia, ti rendi conto che non sono tutti così fortunati come noi, quindi bisogna spingere le persone al rispetto e al consumo corretto di questa grande fortuna che noi abbiamo”. Così Giulia D’Innocenzo, campionessa di nuoto, testimonial dell’Acea Run Rome The Marathon, in programma domani nella Capitale, intervenuta dal palco di presentazione dell’evento al Palazzo dei Congressi all’Eur. Ha aggiunto: “Non mi aspettavo di vedere così tanti stranieri, è bellissimo. La location, con la corsa che passa per il Centro, è meravigliosa”.