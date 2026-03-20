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Maratona referendum centrodestra diventa momento di ricordo per Bossi
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Maratona referendum centrodestra diventa momento di ricordo per Bossi

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In Piazza San Carlo al Milano il gazebo con libro per le condoglianze

Milano, 20 mar. (askanews) – In piazza San Carlo, in pieno centro a Milano, l’iniziativa referendaria del centrodestra, intitolata “Insieme per il sì – Maratona oratoria”, è diventata anche un momento per ricordare il fondatore della Lega, con il gazebo che ha ospitato una foto del “senatùr” e un libro per le condoglianze sul quale molti si sono fermati a scrivere un pensiero o a lasciare una firma per rendere omaggio al fondatore della Lega morto a 84 anni giovedì sera a Varese.

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