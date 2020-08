Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi, dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero destro aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il suo team presso l’Ospedale Universitari Dexeus di Barcellona hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso. “Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione ha avuto esito positivo, ciò che non era previsto era che la piastra fosse insufficiente.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Marc Marquez sottoposto a un secondo intervento chirurgico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento