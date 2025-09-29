lunedì, 29 Settembre , 25

Regionali Marche, Ferlaino (Socialcom): “In rete l’allungo finale di Acquaroli. Gaza ha penalizzato Ricci”

(Adnkronos) - "Nell'analisi social che abbiamo diffuso si...

Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: “Presenteremo reclamo”

(Adnkronos) - L’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Maurizio...

Bellagamba (Anlaids Lazio): “Passo avanti parlare di prevenzione Hiv nelle scuole”

(Adnkronos) - "Parlare di prevenzione dall'Hiv nelle scuole...

Aids, infettivologo Antinori: “Con long-acting aderenza al 100% in terapia Hiv”

(Adnkronos) - "I farmaci long-acting esistono già in...
marche,-acquaroli:-determinati-a-continuare-il-lavoro,-governo-vicino
Marche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino

Marche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino

AttualitàMarche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino
Redazione-web
Di Redazione-web

Ancona, 29 set. (askanews) – “Voglio ringraziare tutta la coalizione e la classe dirigente che è stata unita e coesa intorno alla sfida di una terra”. Lo ha detto Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche, parlando al suo comitato elettorale dopo la vittoria su Matteo Ricci.

“E’ stata una campagna elettorale molto intensa, bella, e soprattutto mi fa piacere che intorno alla coalizione dei 5 anni precedenti si siano unite più di una forza civica, energie della società civile – ha aggiunto – che hanno dato un bel contributo. Un ringraziamento a tutta la classe del governo che in questi anni ha dato giusto ascolto alla nostra regione, ha saputo essere a fianco dei nostri territorio. Simo determinati a continuare il lavoro che è stato iniziato” .

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.