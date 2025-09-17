marche,-bonaccini:-ohio?-titoli-di-giornale,-si-vota-qui

“Impegnati in ogni regione per vincere”

Pesaro, 17 set. (askanews) – “Le Marche sono l’Ohio italiano? Sono valutazioni che vanno bene per i titoli dei giornali, si vota in questa regione come si vota in altre sei regioni.. in due terzi delle quali governiamo noi”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando con i giornalisti a Pesaro alla manifestazione a sostegno di Matteo Ricci.”Siamo impegnati in ogni regione per provare a vincere” e “il vero test nazionale non si farà tanto su quante regioni vinte ma su quanti voti si sono spostati” ha concluso.