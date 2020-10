“Marche palcoscenico aperto”, da Regione aiuti allo spettacolo dal vivo

ANCONA (ITALPRESS) – Come risposta all’improvvisa interruzione delle attività di spettacolo dal vivo a seguito dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre, la Regione Marche attraverso l’assessorato alla Cultura lancia il progetto “Marche palcoscenico aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano”, un bando da 120mila euro rivolto a tutti gli artisti e alle compagnie professionali delle Marche attivi negli ambiti del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo. L’invito è a sviluppare un progetto performativo attraverso tutti gli strumenti – a partire dal digitale, mediante il ricorso al telefono ma anche alle molte piattaforme in uso- che consentono da subito di svolgere attività anche ‘a teatri chiusì,

