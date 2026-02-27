venerdì, 27 Febbraio , 26

Marchesini (Confindustria): “Ai ottima occasione per l’Italia e Ue per mantenere livelli occupazione”
Marchesini (Confindustria): “Ai ottima occasione per l’Italia e Ue per mantenere livelli occupazione”

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è già dentro le nostre fabbriche. Io ne sono entusiasta, sono convinto che migliorerà al meglio non solo il lavoro ma la vita di tutti noi. Io credo che sia un’ottima occasione per l’Italia e l’Europa per mantenere i livelli di occupazione che abbiamo avuto finora. Dovremo vedere come fare per avere la migliore applicazione possibile. Cosa dobbiamo fare? Innovazione, innovazione, innovazione”. Lo ha detto Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria, intervenendo all’evento ‘Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità’, promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in corso a Roma.  

Marchesini ha sottolineato: “Oggi ho sentito parlare molto più di rischi che di opportunità. Ma la forza di questa tecnologia è talmente grande che non possiamo assolutamente trascurarla né pensare di ostacolare l’applicazione dell’intelligenza artificiale. Anzi, dobbiamo trovare tutti i modi possibili per favorirla, tenendo presente ovviamente che ci saranno delle problematiche di tipo individuale che dovremo risolvere in maniera collettiva naturalmente”, ha sottolineato.  

Per il vice presidente di Confindustria centrale sarà la formazione. “L’intelligenza artificiale -ha detto- non è un sostitutore di lavoro, ma un potenziatore di lavoro. Dobbiamo tenere presente la struttura industriale del nostro Paese, che è composta soprattutto di piccolissime imprese. Quindi, ben lontani da ostacolarla, dobbiamo, tenendo conto evidentemente delle problematiche che possono insorgere, incentivare l’applicazione dell’Ia. Chiaramente c’è un compito anche delle parti sociali in tutto questo, che è di osservare quello che succede, di prevenire e risolvere gli eventuali problemi”, conclude.  

 

 

