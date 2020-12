Marchetti a Radio Marte: “Cutrone al Napoli? Non mi risulta. Mi aspettavo che gli azzurri fossero al posto della Roma”

“Cutrone al Napoli? Detta così non risulta. Llorente e Milik comunque non hanno fatto parte della squadra. Teoricamente non serve un’altra punta. Scambio con Petagna? Fossi in lui resterei a Napoli. La vedo difficile, poi per carità, le vie del mercato sono infinite. Obiettivamente, con tutto il rispetto per Cutrone, credo che gli attaccanti del Napoli oggi siano più forti di lui.

Giuntoli? Il mercato sarà fatto di opportunità e attese, non necessariamente di spese. La convinzione che ha il Milan manca al Napoli? Inspiegabilmente, perché il Napoli non ha niente di meno rispetto al Milan. Si è costruito, ha avuto i suoi momenti di difficoltà. Evidentemente sono stati più bravi. Immaginavo che al posto del Milan o della Roma ci potesse essere il Napoli”.