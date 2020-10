Marchetti: “Hysaj e Maksimovic, il Napoli vuole rinnovare i loro contratti”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Luca Marchetti quest’oggi su alcuni temi attuali in casa Napoli.

Le sue parole

“Gioco forza tutti stanno cercando di mantenere in piedi il sistema, anche per via della crisi economica. Napoli-Atalanta per lo Scudetto? Per me il Napoli ha le carte in regola per poter ambire a lottare per il campionato. Non significa che sia la favorita, a mio avviso oggi Inter e Juventus sono avanti. Per la struttura della rosa e per quello che ha speso, oltre che per il nuovo progetto, il Napoli potrebbe arrivare fino in fondo. La serietà del lavoro di Gattuso e della società per gli investimenti, così come la campagna acquisti poco sclerotica e razionale, possono portare il Napoli in una situazione di vantaggio”.

RINNOVI – “Hysaj? Non è un momento semplice per chi vuole lucrare sul proprio stipendio, non è scontato che andando a parametro zero si possa valere di più. Cavani si è accasato l’ultimo giorno di mercato, pur essendo lui. Forse uno o due anni fa non avrebbe corso questo rischio. Se ha faticato a trovare squadra uno come lui la troveranno anche gli altri. Io credo che il Napoli voglia rinnovare sia lui che Maksimovic. Non mi sembra non ci sia volontà di farlo. Non è mai facile fare trattative con il Napoli però poi le volontà fanno la differenza”.

NAPOLI-ATALANTA – “Napoli squadra molto equilibrata nella testa, non mi ha mai dato la sensazione di disunirsi. L’Atalanta contro squadre compatte fa più fatica, cerca l’1 vs 1 a tutto campo. Gattuso non lo rifugge questo concetto, perché se vuoi giocarti le tue chance devi sentirti in grado di confrontarti con chi sta facendo bene. L’Atalanta segna molto ma concede opportunità però non sarei sicurissimo di un over. La sagacia tattica di Gattuso può imbrigliare la macchina da gol e rendere la partita meno spettacolare. Alla fine il Napoli ha comunque lavorato con tutti gli effetti a disposizioni e questo vantaggio secondo me il Napoli non lo sprecherà”.

