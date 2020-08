Quella di domani sera tra Napoli e Barcellona resta una delle sfide più attese di questa Champions League che questa sera riprende dopo lo stop per il Coronavirus. Gli uomini di Gennaro Gattuso sono già partiti alla volta della città spagnola ed hanno come obiettivo la vittoria. Entrambe le squadre ripartono dal risultato di 1-1 maturato in occasione della gara di ritorno. Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha fatto il punto della situazione.

CLICCA QUI PER I CONVOCATI DI GATTUSO IN VISTA DI BARCELLONA-NAPOLI

Marchetti, le parole su Barcellona-Napoli

“Il Napoli può fare l’impresa ed è un ottimo punto di partenza. Dopo l’accoppiamento tutti abbiamo dato il Napoli per spacciato e invece grazie a Gattuso e alla squadra, le cose sono cambiate. Così il Napoli si trova nella condizione di giocarsela. Il Barcellona non vive un momento particolarmente brillante, ma non dimentichiamo che quando parte la musichetta e i giocatori in campo lasciano nello spogliatoio ogni problema e sappiamo bene il valore della rosa del Barcellona”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Marchetti: “Il Napoli può giocarsela grazie anche al lavoro di Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento