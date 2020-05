Marchetti: “La Serie A deve ripartire entro il 13 giugno, possibile che non riparta la Coppa Italia”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente satellitare in merito alla ripresa della Serie A. Queste le sue parole.

I presidenti di Serie A vorrebbero una risposta non tanto sugli allenamenti, ma sulla ripresa del campionato. Questo perché è inutile allenarsi se non si sa quando comincia tutto. Bisogna partire entro il 14 giugno perché servono 15 date disponibili da quel momento. E’ possibile anche che non si giochi la Coppa Italia.