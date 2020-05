Marchisio: “Chiellini odia l’Inter? Rispondo da juventino. Conte ha sposato il progetto”

Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per trattare i temi caldi di questi giorni. A partire dalla possibile ripresa della Serie A: “Non andrei troppo in là per cercare di capire se il campionato verrà portato a termine, partiamo dalla parte ottimistica. Le partitelle proibite in casa Lazio? Ho letto la notizia, ha fatto un po’ di scalpore. Il rischio ci può anche stare, il rischio zero non c’è, bisogna però mettere in sicurezza le società”. L’ex centrocampista della Juventus… continua a leggere sul sito di riferimento