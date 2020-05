Marchisio: “Si torni a giocare oppure lo Stato si assuma le proprie responsabilità”

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per esprimere le proprie considerazioni sul futuro del calcio italiano dopo l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. CALCIO ITALIANO – “In questo momento il calcio è nelle grinfie di questa situazione come qualsiasi altra attività, come qualsiasi persona. Ma se si parla di calcio bisognerebbe però sapere che si tratta di una delle prime dieci industrie del Paese, con un indotto molto importante e… continua a leggere sul sito di riferimento