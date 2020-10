Marco Carta a Domenica Live: dall’assoluzione alla rabbia, ma felice per Gabriel Garko | Video Mediaset

Marco Carta a Domenica Live ha parlato della recente assoluzione nel processo che lo vedeva coinvolto per le magliette rubate a La Rinascente a Milano. Carta si è detto felice per l’esito della vicenda, ma arrabbiato. In quest’ultimo anno ha pagato più di tutti, ma è stato sempre assolto. Sua nonna, oltretutto, è morta senza poter gioire insieme a lui la fine dell’incubo e sapere che tutto era sistemato.

Per concludere Marco ha parlato anche del coming out di Gabriel Garko. Eco le sue parole nel video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento