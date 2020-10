AGI – Due sentenze di assoluzione, in primo e in secondo grado, hanno messo un punto fermo sulla vicenda che ha coinvolto il cantante Marco Carta, ma c’è voluto un anno e mezzo per decretare che l’ex vincitore di Sanremo non è colpevole di aver rubato sei magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano.

Il fatto risale al 31 maggio 2019, quando il cantante fu fermato insieme all’amica Fabiana Muscas nei pressi del grande magazzino: l’arresto avvenne in flagranza, perché le magliette erano state trovate nascoste nella borsa dell’amica.

Le indagini,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Marco Carta non rubò 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento