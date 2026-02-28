marco-celauro-vince-v-edizione-sanremo-cristian-music

Il direttore artistico Fabrizio Venturi: confermata crescita

Roma, 28 feb. – È Marco Celauro, cantautore di Agrigento, il vincitore della quinta edizione del Sanremo Cristian Music -Festival della Canzone Cristiana -grazie al brano “Il tuo amore”, una composizione intensa e contemporanea che ha saputo coniugare profondità spirituale, qualità autorale e forza interpretativa. L’artista siciliano si è imposto al termine di una finale particolarmente competitiva, confermando la crescita qualitativa di un Festival che, anno dopo anno, consolida la propria identità nel panorama musicale nazionale. Al secondo posto si è classificato Francesco Grazioli con il brano “Perdono”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Ale G Queen con “Dio Meraviglioso”, a testimonianza di un’edizione che ha saputo valorizzare stili e sensibilità artistiche differenti, unite da una comune matrice spirituale e da una chiara vocazione professionale. A decretare i vincitori è stata la Giuria del Festival, affiancata dalla Giuria della Stampa e delle Radio, che hanno valutato le canzoni in gara secondo criteri di qualità musicale, efficacia interpretativa, originalità e coerenza tematica. In aggiunta ai premi principali, sono stati conferiti i seguenti premi: -Premio Miglior Interprete a Mariateresa per il brano “Luce Universale”; -Premio della Stampa a “I Figli del Padre” per “Il giusto perseguitato”; -Premio Miglior Testo a Renato Belluccio per “Infrangibile (Paolo vive in noi)”. I Trofei sono stati realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, già autore dei riconoscimenti del Festival di Sanremo, garanzia di continuità artistica e prestigio istituzionale. La quinta edizione del Sanremo Cristian Music – www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it – si è svolta, come da tradizione, in concomitanza con il Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio 2026 alle ore 12. L’evento è stato trasmesso su Bom Channel (digitale terrestre) e su SKY canale 5068, oltre che in streaming sulla pagina Facebook di La Luce di Maria – che conta oltre 1.500.000 follower -sui canali social ufficiali e sul canale YouTube del Festival, assicurando una diffusione capillare e trasversale su più piattaforme e intercettando un pubblico ampio e diversificato. La manifestazione è stata presentata magistralmente dal cantautore Fabrizio Venturi, ideatore e direttore artistico del Festival, che ha guidato l’edizione 2026 nel segno di una visione chiara e strutturata. L’evento è stato dedicato agli operatori di pace, ai militari e alle forze dell’ordine. Nel solco del pensiero di Sant’Agostino – Chi canta prega due volte , espressione che fin dalla sua prima edizione è il motto ufficiale del festival – questa quinta edizione si è distinta per un’impostazione innovativa, orientata a valorizzare un nuovo stile della canzone cristiana, sempre più riconosciuta e legittimata nel panorama della musica contemporanea. “Con questa quinta edizione abbiamo segnato una svolta significativa non solo per la musica cristiana, ma per l’intero comparto musicale , ha dichiarato il direttore artistico Fabrizio Venturi. Il nostro obiettivo, a partire da questa edizione, è valorizzare interpreti che hanno scelto la musica come professione, coinvolgendo editori e produttori discografici e favorendo un dialogo strutturato con il mercato musicale nazionale. Abbiamo portato in gara artisti di grande levatura provenienti dal DDT Music Festival, preselezione ufficiale del Sanremo Cristian Music svoltasi nel novembre 2025 a Firenze. Ho voluto artisti preparati, consapevoli e determinati, pronti a investire sul proprio percorso artistico e a fare della musica un’autentica ragione di vita, come accade nei generi pop, rock e rap “. Una dichiarazione che delinea con chiarezza la traiettoria futura del Festival: crescita qualitativa, piena professionalizzazione e dialogo concreto con l’industria musicale. Tra i finalisti figurano anche due artisti provenienti dal discografico Massimo Galfano, noto talent scout e già giurato di Area Sanremo, Sanremo Giovani e The Voice Senior, elemento che conferma l’attenzione verso percorsi artistici di comprovata qualità e verso una selezione fondata su criteri rigorosi. Il Sanremo Cristian Music – Festival della Canzone Cristiana – si conferma così un autorevole trampolino di lancio per nuovi interpreti e autori, contribuendo in modo determinante alla costruzione di un repertorio cristiano contemporaneo capace di dialogare con il grande pubblico senza rinunciare alla propria identità.