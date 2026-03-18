mercoledì, 18 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMarco Giallini operato al femore, i colleghi: "Caduto perché un cane gli...
marco-giallini-operato-al-femore,-i-colleghi:-“caduto-perche-un-cane-gli-e-saltato-addosso”
Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto perché un cane gli è saltato addosso”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto perché un cane gli è saltato addosso”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Marco Giallini è stato operato all’ospedale Parini di Aosta. Si trova nel capoluogo della Valle d’Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’. “L’operazione è andata bene e il nostro amico si riprenderà molto presto”, dicono i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino in un video postato sui social. “Un cane gli è saltato addosso e cadendo si è rotto la testa del femore”, hanno spiegato.  

L’incidente è avvenuto, come ha riportato la stampa locale, a piazza Chanoux, dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna per le riprese della fiction, tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini. 

Il video è stato accompagnato da uno scatto che mostra Frezza e Sorrentino insieme a Giallini sul letto dell’ospedale: “Nella buona e nella cattiva sorte sempre insieme, nun t’accannamo (che nel dialetto romano vuol dire ‘non ti lasciamo’, ndr). L’amicizia si vede nel momento del bisogno e noi ci siamo”. Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. 

Previous article
Iran, Tajani: “Leali con Usa ma guerra non è di competenza Nato. No a missione a Hormuz, serve soluzione Onu”
Next article
I Subsonica celebrano 30 anni di carriera col nuovo album Terre Rare

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, in Italia 1.103 studi clinici in corso: “Nuove tecnologie per aumentare partecipazione pazienti”

(Adnkronos) - In Italia sono circa 3,7 milioni le persone che vivono dopo una neoplasia solida, mentre oltre 500mila convivono con un tumore del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bove torna al gol con il Watford, il messaggio da brividi dei tifosi: “Non sarai mai solo”

(Adnkronos) - Edoardo Bove torna al gol. E lo fa in Inghilterra, con la maglia del Watford, il club che gli ha dato una...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ascolti tv, la fiction Rai ‘Le libere donne’ vince la prima serata con il 18,6%

(Adnkronos) - 'Le libere donne' ha vinto la prima serata di ieri, 17 marzo, con il 18,6% di share. La fiction di Rai1 con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti

(Adnkronos) - Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.