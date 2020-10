Marco Masini a Verissimo: “Ringrazio Adriano Celentano” | Video Mediaset

Marco Masini a Verissimo ha parlato della sua carriera e in parte della sua famiglia. Il cantante ha raccontato di come perse la madre dopo un anno che era partito per fare il militare, ma anche della dipartita del padre. Masini ha poi parlato di un periodo nero in cui, per colpa di alcuni, nessuno lo voleva più pensando fosse nefasto. Solo Adriano Celentano lo aiutò in quel periodo. Proprio in ricordo per quello Celentano ha voluto montare un filmato per lui. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

