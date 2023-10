Marco Mengoni canta in francese La Dernière Chanson (Due Vite)

L’inedita versione del brano che ha trionfato a Sanremo

Milano, 11 ott. (askanews) – Marco Mengoni alla conquista dell’Europa. Esce venerdì 13 ottobre “La Dernière Chanson (Due Vite)” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), la versione per la Francia di Due Vite, canzone 4 volte platino e vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che ha incantato anche l’Europa. Marco Mengoni a maggio ha ottenuto il 4° posto all’Eurovision Song Contest, aggiudicandosi il premio per la miglior composizione ed ora prende una nuova vita. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali.

L’attenzione in Francia per Mengoni è in continua crescita: dopo l’anteprima live in primavera, a breve Mengoni si esibirà a Le Zénith di Parigi – venue iconica per la musica live e palcoscenico di artisti come The Chainsmokers, Bob Dylan, Olivia Rodrigo, Lewis Capaldi – e la richiesta di una versione dedicata al pubblico francese è un ulteriore passo che racconta dell’attenzione oltralpe per il cantautore. “La Dernière Chanson (Due Vite)”, scritto dallo stesso Mengoni, Doriand, E. D’Erme e M. Venturini e prodotto da E.D.D. e Davide Simonetta, è anche l’unione di due lingue e culture: rimangono infatti in italiano alcune delle frasi più conosciute del testo, che già l’Europa aveva imparato a cantare ai tempi di Eurovision. Ancora una volta, la musica di Marco Mengoni diventa protagonista anche oltre confine raggiungendo così un nuovo importante traguardo con il suo stile inconfondibile dalle sfumature internazionali e grazie al legame costruito negli anni con il pubblico europeo.

La versione di “Due Vite” per la Francia arriva a pochi giorni dalla partenza del primo tour di Marco Mengoni nei palazzetti e nelle arene più importanti d’Europa. Il viaggio live nelle principali città europee segna già il sold out al palazzetto di Bruxelles (21 ottobre) e a Francoforte (27 ottobre) per poi toccare, dopo il debutto a Barcellona (18 ottobre), anche Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e Monaco (2 novembre).

Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it