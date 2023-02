Marco Mengoni, il 15 luglio grande evento live al Circo Massimo

Il finale del tour e la celebrazione di due anni di successi

Roma, 22 feb. (askanews) – Dopo aver trionfato al 73esimo Festival di Sanremo con il brano Due vite, Marco Mengoni dà appuntamento al 15 luglio per un gran finale: in quella data il cantautore sarà protagonista di un evento live al Circo Massimo a Roma.

Marco Mengoni questa estate è pronto a tornare live negli stadi con il tour Marco Negli Stadi, di cui sono già sold out le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano. La data al Circo Massimo è la celebrazione di questi ultimi due anni incredibili per Marco Mengoni, iniziati con la pubblicazione di Materia (Terra) a dicembre 2021 – primo album del progetto discografico Materia – proseguiti con due show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e a una serie di palazzetti sold out in autunno insieme all’uscita dell’album Materia (Pelle) e alla vittoria di Sanremo con il brano “Due vite”, il primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia discografica (già triplo platino), la cui uscita è prevista entro la fine del 2023.

Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 68 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, Marco Mengoni si prepara a rappresentare l’Italia per la seconda volta all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool il 13 maggio 2023, per poi esibirsi questa estate con un tour nei principali stadi italiani di cui sono già sold out le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano. Marco Mengoni è atteso nelle città di Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio) e infine a Roma al Circo Massimo per il gran finale (15 luglio).

In queste ore non si ferma il successo di Due vite – certificato disco d’oro – (Epic Records Italy / Sony Music Italy), che è, infatti, il brano più trasmesso in radio e, dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia ed è entrato nell’ultima weekly nella Top Music Videos Global di YouTube alla posizione numero 15. Due vite inoltre è stato decretato da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

I biglietti per la data al Circo Massimo saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 23 febbraio in prevendita anticipata My Live Nation su www.livenation.it, in vendita generale dalle ore 11di venerdì 24 febbraio su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it.

