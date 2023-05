Marco Mengoni, venduti più di 20mila biglietti del tour europeo

Arrivato quarto all’Eurovision, il suo video è il più visto on line

Milano, 16 mag. (askanews) – Continua il successo oltre confine di Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy), brano con cui Marco Mengoni ha rappresentato l’Italia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, classificandosi quarto, e con cui ha trionfato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Due Vite, ha vinto il Marcel Bezençon Composer Award, il premio assegnato per la miglior composizione, votata da una giuria che comprende i compositori dei brani in gara, e oltre ad aver raggiunto il triplo disco di platino e aver totalizzato oltre 135 milioni di stream audio/video, è tra le canzoni più ascoltate al mondo, entrando così nella top 200 della classifica global di Spotify, nella top 50 di ben 19 Paesi su iTunes, nella top 100 di Apple Music di 6 Paesi europei e nella top 200 della classifica global di Shazam di 21 Paesi in tutto il mondo. Due Vite è inoltre tra i 100 brani più ascoltati su Spotify in 17 Paesi da tutto il mondo (Germania, UK, Italia, Olanda, Svezia, Polonia, Norvegia, Svizzera, Belgio, Finlandia, Austria, Israele, Lituania, Lettonia, Estonia, Islanda, Lussemburgo) e nelle classifiche top200 di altri 5 Paesi (Spagna, Danimarca, Portogallo, Irlanda e Grecia).

Il video ufficiale di Due Vite ha superato i 60 milioni di view su YouTube ed è il video ufficiale più visto tra tutti gli artisti in gara ad Eurovision 2023, mentre il profilo Twitter di Marco Mengoni è stato l’account più ingaggiante della finale di #Eurovision2023 con oltre 158k interazioni.

La perfomance di Due Vite, dal palco di Liverpool, è tra le più viste su tutti i social di Eurovision, incluso il profilo YouTube ufficiale della manifestazione, mentre i video pubblicati dai profili Instagram, Facebook e TikTok di Marco hanno totalizzato nelle ultime due settimane più di 40 milioni di visualizzazioni. Il suono del brano è già stato utilizzato oltre 100k volte nei video di Tik Tok ed è stato più volte trend sulla piattaforma dalla fine del Festival di Sanremo.

Marco Mengoni è pronto a tornare live con un tour in Europa per la prima volta nei principali palazzetti simbolo della scena musicale europea e palcoscenico delle più importanti star internazionali, di cui sono stati venduti oltre 20 mila biglietti in 48 ore.

Un anno incredibile per Marco Mengoni che, dopo il successo delle 4 anteprime live in avvicinamento ad Eurovision andate sold out in tempo record a Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo, è atteso oltre confine in 8 nuovi paesi Europei il prossimo autunno: Spagna (Barcellona il 18 ottobre al Sant Jordi Club), Belgio (Bruxelles il 21 ottobre al Forest National), Olanda (Amsterdam il 23 ottobre all’AFAS Live), Francia (Parigi il 25 ottobre allo Zénith Paris), Germania (Francoforte il 27 ottobre presso Jahrhunderthalle), Austria (Vienna il 29 ottobre al Gasometer), Svizzera (Zurigo il 31 ottobre presso Hallenstadion) e ancora Germania (Monaco il 2 novembre all’Olympiahalle).

