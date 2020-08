AGI – Il vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, lo accusa di essere un “arraffone” e spera che il Movimento 5 stelle lo espella “senza se e senza ma”. Il suo capogruppo alla Camera, Davide Crippa, lo invita a riflettere sull’opportunità di restare a Montecitorio e gli ricorda che il primo dovere di un parlamentare “è tutelare le istituzioni che rappresentiamo e, in seconda istanza, il Movimento 5 Stelle, senza guardare in faccia a nessuno”. Lui, Marco Rizzone, finito nel vortice dello scandalo bonus, si difende su Facebook e in un lungo post spiega la sua versione della vicenda, passa al contrattacco e critica i suoi colleghi di partito.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Marco Rizzone si difende: “Attenti al fumo negli occhi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento