ROMA (ITALPRESS) – Marco Saltalamacchia è stato nominato nuovo presidente del Gruppo Koelliker, azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili da oltre 80 anni. Subentra a Roberto Giacobone che resta nel board di Koelliker Spa in qualità di consigliere.

Nato a Roma nel 1961, sposato con due figli, si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Palermo e si è diplomato al Master in Business Administration alla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano. Forte di una lunga esperienza nel mondo automotive, la sua carriera in questo settore è iniziata nel 1991 nel Gruppo Renault dove ha ricoperto ruoli di responsabilità direttiva nelle aree commerciali,

L’articolo Marco Saltalamacchia nuovo presidente del Gruppo Koelliker proviene da Notiziedi.

