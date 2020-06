Marcolin: “Contro la SPAL servirà testa. Il Napoli troverà spazio”

Dario Marcolin, ex calciatore e noto opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in merito al prossimo impegno di Serie A che vedrà il Napoli impegnato al San Paolo contro la SPAL. Una partita sulla carta alla portata, ma che nasconde diverse insidie. Di seguito le parole.

Marcolin: “Contro la SPAL il Napoli dovrà essere concentrato”

Per il Napoli di Gattuso parlano i numeri: in 12 partite ha fatto ben 9 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Contro la SPAL sarà una partita da giocare nella mente dei calciatori, non sul campo. Se gli azzurri restassero concentrati allora potrebbero vincere 3-0, evitando quindi di parlarne. La SPAL non può fare catenaccio, deve provare a salvarsi: tenteranno di proporre gioco, quindi il Napoli avrà lo spazio per provare le infilate.

Una partita dunque non semplice per gli azzurri, ma il ritmo a cui arrivano è dei migliori. Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus infatti hanno ricominciato a correre anche in campionato: la vittoria con l’Hellas Verona è linfa per la classifica, che resta comunque ancora troppo lunga. Difficile per gli azzurri accorciare sull’Atalanta: 12 punti di distanza che sembrano non diminuire vista l’ottima forma fisica dei bergamaschi. Eppure gli azzurri ci credono e vogliono vincerle tutte: mentalità da vincente, mentalità di Gattuso.

