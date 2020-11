Marcolin: “Napoli più solido in difesa. Bakayoko re del centrocampo”

Nella serata di domani, a partire dalle 20.45, il Napoli torna in campo per la sfida di campionato contro il Milan. La prima dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore Dario Marcolin ha parlato della sfida in programma al San Paolo.

Napoli-Milan, le parole di Marcolin

“Napoli e Milan sono le due squadre che giocano meglio. I partenopei, però, rispetto ai rossoneri hanno una maggiore compattezza in fase difensiva. Bakayoko è il re del centrocampo del Napoli. Garantisce certezze al reparto ed ha liberato Fabian Ruiz. Stiamo a vedere il modulo che Gattuso sceglierà. Le squadre cambiano a seconda dei calciatori che sono in campo.

Zielinski domani sera potrebbe giocare nel ruolo di Mertens. La sua presenza, però, potrebbe far schierare il Napoli in fase difensiva con il 4-3-3. Petagna viene visto anche seconda punta alle spalle di Osimhen e sarebbe una scelta offensiva che mi piacerebbe. Potrebbe mettere anche paura agli avversari”.

