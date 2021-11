‘Mare fuori 2’, anticipazioni della seconda puntata

ROMA – Secondo appuntamento con la nuova stagione di “Mare fuori”, in onda mercoledì 24 novembre alle 21.20 su Rai2 in prima visione assoluta. Nel primo episodio, dal titolo “Io non sono come voi”, Naditza esce e, all’insaputa dei suoi genitori, viene data in affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a Milano. Cardiotrap si avvicina sempre più a Gemma. Lino viene adescato dalla ricca e affascinante mamma di Sasà, il ragazzino della Napoli bene, mentre nell’IPM entra Kubra, italiana di prima generazione con la mamma africana.

A seguire, in “Amare chi fa male”, il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto, ma il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina, ma la sua famiglia è in guerra con i Ricci. Per Filippo intanto arriva il trasferimento a Milano dove lo attende Nad, e per salutarlo Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza è ostile con tutti.

