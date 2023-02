‘Mare Fuori 3’ è record su RaiPlay e vola a Sanremo 2023

ROMA – Si conferma un’operazione di successo la scelta di distribuire in anteprima i primi 6 episodi di ‘Mare Fuori 3’ su RaiPlay. A sole 24 ore dalla sua uscita, la fiction targata Rai ha infranto ogni record, raccogliendo otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione. ‘Mare Fuori’ diventa così il titolo più visto di sempre, nel perimetro Auditel nella prima giornata di disponibilità, su una piattaforma digitale in Italia. I dati digitali evidenziano, inoltre, come a determinare il successo della serie tv Rai siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto ‘Mare Fuori’ su RaiPlay ha infatti meno di 25 anni.

‘Mare Fuori 3’ arriverà anche in chiaro, a partire dal 15 febbraio su Rai 2, con due puntate a settimana, per un totale di 12 episodi.

‘MARE FUORI 3’, IL CAST VOLA A SANREMO

Secondo quanto riportato da Dagospia, il cast di Mare Fuori sarà ospite a Sanremo 2023. Nel corso della conferenza stampa della terza stagione, i protagonisti avevano avevano espresso il desiderio di salire sul palco dell’Ariston. A quanto pare Amadeus ha accolto la loro richiesta e alcuni di loro potrebbero partecipare al Festival, nella serata del 10 febbraio, per cantare la sigla della serie, ‘O mar for’.

