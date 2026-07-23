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Mare, laghi e piscine: ecco le regole che possono salvare la vita
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Mare, laghi e piscine: ecco le regole che possono salvare la vita

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ROMA – Con l’aumento delle temperature mari, laghi, fiumi e piscine diventano il rifugio più immediato contro il caldo, luoghi che tuttavia possono rappresentare una fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, a causa di una pluralità di fattori. Lo afferma la Società italiana di Medicina Ambientale (Sima) dopo i tragici episodi mortali che si stanno registrando in Italia. Incidenti e annegamenti avvengono in mare aperto, nei fiumi e nei laghi, ma anche in piscine alte pochi centimetri e nelle vasche da bagno di casa, e le vittime più frequenti, secondo l’Oms, sono i bambini tra 1 e 5 anni e gli anziani.

LE INSIDIE NASCOSTE

“Le acque interne di fiumi e laghi possono nascondere grandi insidie- afferma il presidente Sima, Alessandro Miani- Da un lato mulinelli d’acqua e correnti nei fiumi, dall’altro fondali improvvisamente profondi dei laghi e difficoltà a risalire a riva, quando questa è rocciosa, causata da alghe adese alla pietra che la rendono scivolosa. Ma anche entrare nelle acque di una piscina, e persino in una vasca da bagno, può causare malori e incidenti fatali”. Per tali motivi la Società italiana di Medicina Ambientale ha stilato delle regole base da seguire per entrare in acqua in tutta sicurezza e proteggere la salute umana.

LE REGOLE DA SEGUIRE

I minori devono essere sempre sorvegliati dai genitori, che non devono mai distrarsi, nemmeno quando i bambini non sono in acqua e sostano nei pressi delle rive, del bagnasciuga o delle piscine. Scegliere acque sorvegliate e sapere cosa fare in caso di difficoltà. Meglio fare il bagno in spiagge sorvegliate, aree autorizzate e acque conosciute, evitando fiumi, canali, laghi isolati o zone con correnti, fondali irregolari e scarsa visibilità.

In caso di difficoltà, non agitarsi: cercare di galleggiare sulla schiena, respirare lentamente e chiedere aiuto. Se si vede qualcuno in pericolo, non lanciarsi impulsivamente in acqua: chiamare i soccorsi e, se possibile, lanciare un galleggiante o un oggetto che aiuti a restare a galla.

Mai tuffarsi in acqua di colpo quando il corpo è surriscaldato. Dopo esposizione al sole, attività fisica, camminate sulla spiaggia o permanenza in ambienti molto caldi, evitare il tuffo immediato. Entrare in acqua lentamente, bagnando prima piedi, gambe, braccia, nuca, torace e viso. Il corpo deve avere il tempo di adattarsi al cambio di temperatura.

Evitare alcol, pasti pesanti e sforzi intensi prima del bagno. Alcol, disidratazione, digestione impegnativa e stanchezza riducono la capacità di reazione e aumentano il rischio di malore. Anziani, cardiopatici, ipertesi, persone con patologie respiratorie, neurologiche o che assumono farmaci devono prestare maggiore cautela.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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