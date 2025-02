Mare, Musumeci: nostra economia blu ha margini per crescita sensibile

“Dimensione subacquea una delle sfide più impegnative”

Roma, 3 feb. (askanews) – Nel corso del 2025 “avremo la prima legge sulla dimensione subacquea, con grandi ricadute sulle industrie del settore, e continueremo a lavorare a una nuova cultura del mare, come abbiamo fatto sin dal primo giorno al Governo. Penso a una crescita sensibile dell’economia blu, che già oggi impegna circa un milione di lavoratori e 250 mila imprese, producendo un fatturato di oltre 60 miliardi di euro all’anno, oltre all’effetto moltiplicatore. Quello del mare è un mondo che dà un grande apporto al Paese e può dare ancora di più”.

Lo ha detto il Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, nel corso dell’intervista rilasciata a Montecitorio News24 Magazine.

Rispetto alla dimensione subacquea, Musumeci ha poi aggiunto: “E’ una delle sfide più impegnative dei prossimi anni: ci stiamo attrezzando, unendo tutte le forze in campo. La realtà è che il dominio subacqueo resta ancora sconosciuto all’uomo per quasi l’ottanta per cento. Sappiamo però che ci sono milioni di chilometri di cavi e infrastrutture digitali, energetiche, adagiate sui fondali. E questo è un tema strettamente legato alla sicurezza nazionale. Ma – aggiunge il Ministro – la materia dello spazio subacqueo ha anche altre implicazioni: i minerali rari, lo studio della geologia marina, la ricerca scientifica, il turismo o l’archeologia subacquea. L’Italia è uno dei pochi Paesi che si sta attrezzando”.