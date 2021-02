Siate sinceri, quanto vi manca Marek Hamsik? L’ex capitano starà soffrendo lontano dalla sua Napoli e forse è questa la ragione per la quale oggi, attraverso il suo profilo instagram, pubblica (anche se a dire il vero rilancia l’immagine di un tale frapez_one) una storia piena d’amore e nostalgia, un’immagine che certamente strazierà il cuore del tifoso più sensibile. La foto non lascia spazio ad altre parole: “Mi manchi come Hamsik, Lavezzi e Cavani”.

Hamsik, quanta nostalgia di Napoli

La corrispondenza di amorosi sensi tra Hamsik e l’azzurro ci riferisce di un sentimento profondo che asfalta ogni stereotipo. In barba a ogni “considerazione oleografica” che vede in Napoli una città pronta ad idolatrare il masaniello di turno, Marek è sempre stato l’antidivo. Un ragazzo educato eppure carismatico, mai una parola fuori posto; mai un sussulto che abbia incrinato il rapporto con la piazza. Anche quando è stato rapinato (una costante in tutte le grandi metropoli, basta chiedere ai calciatori di Inter, Juventus e Milan) Marek non ha mai perso il controllo, a differenza dell’ex fidanzata dei Lavezzi che tuonava sui social contro il capoluogo partenopeo. Marek è rimasto quando tutti gli altri andavano via. Era il più forte di tutti eppure era la costante: lui restava, gli altri passavano. Cinquecentoventi presenze in 12 stagioni: dietro leggende come Bruscolotti e Juliano. Quanto ci manca il capitano.

The post Marek “travolto” dalla nostalgia di Napoli. La storia commuove proprio tutti: “Mi manchi come Hamsik, Lavezzi e Cavani” – FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

