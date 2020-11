Marelli (avvocato ed ex arbitro) non può credere alle parole scelte dal giudice – FOTO!

L’ex arbitro e noto avvocato, Luca Marelli, ha commentato così la sentenza: “Della sentenza mi interessa poco, era scontato che l’appello sarebbe stato respinto. Ma le parole usate nel dispositivo sono decisamente eccessive”. Queste le parole affidate al profilo Twitter. Marelli non si spiega il perché di queste parole utilizzate dal giudice.

Questo il comunicato che taglia le gambe al club partenopeo: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus“.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/LucaMarelli72/status/1326215417581477888″]

