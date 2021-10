Maresca chiude la campagna elettorale ai Quartieri spagnoli, per Manfredi attesi a Napoli Conte e Di Maio

NAPOLI – Oggi il Movimento 5 Stelle chiuderà la campagna elettorale con un evento in piazza Dante che si terrà a partire dalle 17. Saliranno sul palco di Napoli il presidente M5s Giuseppe Conte, il ministri degli Esteri Luigi Di Maio e per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà, il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, e gli ex ministri Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede. In piazza Dante ci sarà anche Gaetano Manfredi, candidato sindaco sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Pd e dalle altre forze politiche di centrosinistra.

MARESCA CHIUDE CON TOUR AI QUARTIERI SPAGNOLI E EVENTO ALL’ARENILE

Sei tappe e altrettanti luoghi simbolo della città prima della festa conclusiva all’Arenile di Bagnoli, prevista per questa sera alle 19:30. Questi gli appuntamenti organizzati da Catello Maresca per la chiusura della campagna elettorale. Il candidato sindaco del centrodestra ha scelto di effettuare un tour che partirà dal centro per attraversare le periferie di Napoli. Si inizia alle 9 dalla Torretta, poi Pallonetto a Santa Lucia, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia e Pianura. A ogni tappa il candidato sindaco si intratterrà con le persone del luogo. In serata, dalle 19:30, l’evento finale all’Arenile di Bagnoli.

“Vedo grande entusiasmo – racconta ai cronisti durante una visita nel Pallonetto di Santa Lucia -. Per me è stata una bellissima campagna elettorale e continua a esserlo. Stiamo ancora continuando a girare per i quartieri, tra le persone, a ricevere attestati di stima. Per me questa è già una grandissima vittoria. Credo che Napoli sia pronta per il cambiamento, siamo in una fase importante per la città, noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità per cambiare”. “Io – aggiunge il magistrato – sono sicuro di aver fatto un lavoro straordinario- Siamo soddisfatti, contenti, la gente ci risponde e il mio metro di valutazione è il popolo. Il popolo sta con noi”.

