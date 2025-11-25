martedì, 25 Novembre , 25

Bodo-Juve 2-3, Spalletti ‘sfida’ il gelo per esultare al gol di David

(Adnkronos) - Luciano Spalletti lo aveva detto in...

Belen e l’intervista ‘rallentata’: “Avevo preso dei calmanti, soffro di attacchi di panico”

(Adnkronos) - "Ho avuto un attacco di panico...

Freddo e venti gelidi fino a venerdì, ma dal fine settimana cambia tutto

(Adnkronos) - "Novembre si è travestito da gennaio...

Corona e la querela di De Laurentiis: “Sfidiamoci a duello”

(Adnkronos) - "Sfidiamoci a duello". Mauro Corona e...
maria-de-filippi-a-belve,-svelata-l’identita-segreta:-“mi-faccio-chiamare-cattivik”
Maria De Filippi a Belve, svelata l’identità segreta: “Mi faccio chiamare Cattivik”

Maria De Filippi a Belve, svelata l’identità segreta: “Mi faccio chiamare Cattivik”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaria De Filippi a Belve, svelata l'identità segreta: "Mi faccio chiamare Cattivik"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Maria De Filippi e il suo ‘alter ego’ segreto a Belve. La conduttrice televisiva è tornata nello studio di Rai 2 per un nuovo faccia a faccia con l’amica Francesca Fagnani, cogliendo l’occasione per svelare un hobby finora tenuto nascosto.  

De Filippi è arrivata in studio con il suo tablet con cui ha ammesso di passarci intere notti a giocare a burraco online, ovviamente sotto falsa identità. “Mi faccio chiamare ‘Cattivik’ e sono capace di giocare anche per due ore di fila, soprattutto la notte”, ha raccontato con ironia facendo riferimento al nickname ispirato dal personaggio dei fumetti ideato da Bonvi nel 1965 e disegnato da Silver. 

Un siparietto simpatico che ha coinvolto anche la padrona di casa, Fagnani, che si è avvicinata a De Filippi e al suo tablet per interagire con gli “amici virtuali”. Maria De Filippi in perfetto stile ‘Mr Robot’ gioca senza rivelare la sua vera identità. A quel punto Fagnani ha provocato la conduttrice: “Scrivigli che sei Maria De Filippi”. La conduttrice l’ha fatto. La risposta dall’altra parte? Gelida: “Si, e io so il papà”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.