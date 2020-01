Maria De Filippi intervista Antonio Banderas a C’è posta per te 2020. Nella terza puntata di stasera, sabato 25 gennaio, la conduttrice ha accolto in trasmissione l’amato attore e lo ha intervistato grazie ad alcuni oggetti: la foto di una fede, una stella, una clessidra e l’immagine di un ambito premio. Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con l’ingresso in studio del super ospite e le domande che la presentatrice gli ha rivolto ad inizio serata.

