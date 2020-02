Maria De Filippi si fa in due con Amici Serale e C’è posta per te: nessuna rivalità tra lei e Carlo Conti

Su Canale 5 sta per accadere qualcosa di mai visto prima. Per la prima volta, infatti, Mediaset ha voluto chiamare Maria De Filippi a farsi in due e con due suoi programmi di punta in onda di seguito.

Maria De Filippi si fa in due con Amici Serale e C’è posta per te

Parliamo di Amici Serale e di C’è posta per te, fino a questo momento mai trasmessi su Canale 5 uno dietro l’altro. “Colpa”, si fa per dire, di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe chiesto alla conduttrice di raddoppiare l’impegno per la prima serata, addirittura anticipando sulla tabella di marcia prevista. A rivelarlo è stata la stessa presentatrice nel corso dell’odierna conferenza stampa.

Un farsi in due della diretta interessata, da leggere anche come una sorta di staffetta tra le due amate trasmissioni. Il nuovo serale di Amici, infatti, parte venerdì 28 febbraio 2020 e si sposterà al sabato sera dal prossimo 21 marzo, subito dopo la fine di “C’è posta“. “Siamo in ritardo” ha però ammesso la “padrona di casa”, anche svelando che per una Maria che si fa in due c’è un Amici che si fa in tre.

Amici 19, infatti, si rinnoverà con “Amici Prof” e proclamerà il nuovo vincitore del talent dopo sole sei puntate dall’inizio, mentre nelle restanti tre ci sarà una gara tra vecchi volti del programma (qui tutte le anticipazioni sul nuovo meccanismo). Insomma, una sorta di circuito “all star”, che arriva anche distanza di non molti mesi dall’esperimento di Amici Celebrities. Che dalle parti di Tiburtina e del Biscione abbiano intuito i rischi di riproporre un format, così uguale a se stesso e nel giro di così poco tempo?

Nessuna rivalità tra Maria De Filippi e Carlo Conti: venerdì sera di fratellanza tra Amici e La Corrida

Intanto, stamane la stessa Maria De Filippi ha chiarito che non esistono rivalità con Carlo Conti. In un filmato mostrato in conferenza, infatti, la conduttrice di Amici lo ha definito “mio fratello”, anche parlando de La Corrida come del primo dei suoi show preferiti.

Dunque, un non scontro, che, dopo anni di sabato sera tv percepiti come “infuocati”, va anche a determinare una sorta di raffreddamento preventivo in tema di contrapposizioni da palinsesto e ascolti tv.

“Questa amicizia sopravvive e rimarrà sempre” è stato infatti il commento laconico della diretta interessata. “Non vince nessuno e non perde nessuno, vince il pubblico” la personale conferma da parte dell’amato volto Rai.

