ROMA – Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica di Dior dopo 9 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa stilista con un post social a due giorni dalla sfilata romana Cruise 2026.

“Dopo nove anni, lascio Dior felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Ringrazio Monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto”, ha scritto Chiuri. “Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dalle mie squadre e dagli atelier- ha aggiunto-. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione della moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e d’impatto di cui sono immensamente orgogliosa”. Chiuri era stata nominata direttrice creativa l’8 luglio 2016, come successore di Raf Simons. È stata la prima donna a dirigere Dior.

