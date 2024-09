di Emanuele Nuccitelli e Giusy Mercadante

ROMA – Maria Rosaria Boccia ha chiesto il rinvio dell’intervista a ‘È sempre Cartabianca’ che era prevista nella puntata di martedì 10 settembre. Lo ha annunciato in diretta Bianca Berlinguer. La 41enne ha comunicato la decisione negli studi del programma di Rete 4, prima della messa in onda.





“Poco fa ci ha detto che non si sente- ha detto Berlinguer in diretta- che in questo momento vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. Quindi ci ha chiesto di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare questa intervista alla prossima settimana“.

PERCHÉ BOCCIA HA DECISO DI NON FARE L’INTERVISTA

Boccia ha spiegato alla Berlinguer che “non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e preferiva prendere un’altra settimana di tempo. Ci ha promesso che si sarebbe impegnata a tornare il prossimo martedì”. Questo perché sarebbero emersi “degli elementi nuovi” sulla vicenda Sangiuliano da approfondire.

Secondo la scaletta dopo l’intervista con la giornalista, in tv senza nessun compenso, Boccia avrebbe dovuto partecipare al dibattito con gli altri ospiti. In studio i giornalisti Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Francesco Borgonovo, Valentina Petrini. Poi Claudio Borghi, senatore della Lega; Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana; Leopoldo Mastelloni; Mario Giuliacci, meteorologo e Nonna Silvi, food influencer. Immancabile il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.

I ‘ben informati’ avevano parlato di una Giorgia Meloni molto irritata nei confronti dei vertici di Cologno Monzese per l’ospitata di Boccia. Quest’ultimi di tutta risposta avevano fatto filtrare la totale autonomia di Berlinguer nella scelta.

