Maria Teresa Ruta a confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al GF Vip | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta, torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La conduttrice, rientra nel loft di Cinecittà e non aggredisce nessuno, ma dice che è solo colpa sua, perchè ha creduto all’amicizia e si è fidata. Poi si toglie parecchi sassolini dalle scarpe. Accusa gli altri di aver detto delle cose brutte su di lei, ma alla fine lei dice: “Fuori è bellissimo, la gente mi ama, e non mi importa di non essere in Finale, perchè resistere a 22 nomination è stato grandioso”. Ecco Il Video Mediaset.

