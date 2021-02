Maria Teresa Ruta con i figli Guenda e Gian Amedeo a Live Non è la D’Urso: “Evito il mio ex Amedeo Goria” | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta con i figli Guenda e Gian Amedeo Goria a Live Non è la D’Urso rivela un retroscena sull’ex marito.

“Lo evito per rispetto di Roberto, quando uno costruisce una nuova vita sentimentale credo sia normale. A volte è difficile far comprendere al nuovo partner che c’è solo dell’affetto, ma ogni tanto Amedeo mi guarda, ha delle attenzioni un pò particolari ed io vorrei evitare. Quando siamo a cena insieme ha dei comportamenti che potrebbero far pensare male al mio compagno” – racconta la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Ecco il video Mediaset .

continua a leggere sul sito di riferimento