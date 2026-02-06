mariah-carey-e-il-segreto-del-‘gobbo’-nella-cerimonia-di-milano-cortina

venerdì, 6 Febbraio , 26

(Adnkronos) – Mariah Carey protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana si esibisce a San Siro sulle note di Nel Blu, dipinto di Blu. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa applausi al pubblico di San Siro, la cantante offre un’interpretazione appassionata con una certa padronanza del testo in italiano. 

 

 

Un aiuto fondamentale, probabilmente, arriva dal gobbo ‘sui generis’. I video realizzati allo stadio e pubblicati sui social mostrano il testo che scorre sotto gli occhi di Mariah Carey: ogni parola viene ‘tradotta’ in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all’originale italiano. Il testo è incomprensibile, il risultato sonoro alla fine è positivo: “Voh-lah-reh, nel chay-lo een-fee-nee-toe…”. 

