Marialaura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio a Live Non è la D’Urso: “ci stiamo frequentando” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso c’è Marialaura De Vitis, la giovane fidanzata di Paolo Brosio che ha confessato la verità sul loro rapporto. La giovane 22enne doveva essere in studio da Barbara D’Urso, ma è in collegamento da casa dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus.

“Sto bene, non ho sintomi. E’ un fulmine a ciel sereno” – racconta la 22enne che ci tiene subito a precisare – “colgo l’occasione per dire che quello che hanno detto i giornali non sono state mie parole in quanto non ho rilasciato interviste“. Non solo, la De Vitis aggiunge: “i giornali riportano la parola fidanzamento: io e Paolo ci siamo conosciuti a fine estate, poi lui ha contratto il Covid ha dovuto stare in isolamento e poi è entrato nella casa. Non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione, sono stata l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare nella casa”. Nessun grande amore o altro, Marialaura e Paolo Brosio si stanno conoscendo come ha concluso la ragazza: “abbiamo una frequentazione che inizierà una volta uscito dalla casa. Abbiamo condiviso momenti alla religione e carnali“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Marialaura de Vitis sul rapporto con Paolo Brosio a Live – Non è la D’Urso.

